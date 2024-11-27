Начальник генштабу Білорусі назвав запуск "Орешника" по Дніпру жестом доброї волі. Про це пише 24 Канал із посиланням на білоруські медіа.

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"Російська армія найпотужніша"

Також начальник генштабу Білорусі Павло Муравейко назвав російську армію "найпотужнішою у світі". Білорусь є однією із найближчих союзниць Росії.

21 листопада агресорка вдарила по Дніпру міжконтинентальною ракетою. Водночас у Росії наполягають, що це "просто балістична ракета" середньої дальності. Ввечері того ж дня російський президент Владімір Путін звернувся до росіян та розповів про удар "Орешником" нібито у відповідь на "безрозсудні рішення Заходу".

Ця атака сталась на тлі повідомлень про дозвіл США бити ракетами ATACMS вглиб території Росії. Західні медіа припускають, що ця ракета містила боєголовки без вибухівки.

Експерт Джеффрі Льюїс заявив, що Росія використала неймовірно дорогий спосіб, аби доставити те, що не завдасть великої шкоди.