"Все злы на командование": бойцы 128-й бригады рассказали детали об ударе во время построения
Источник:The Washington Post
Новость о том, что россияне попали по 128-й бригаде во время награждения, поразила всю Украину. Сначала она распространялась по соцсетям, а впоследствии ее подтвердили в ВСУ.
Россияне ударили "Искандером" по 128-й закарпатской бригаде во время награждения на Запорожье. Эта горно-штурмовая бригада сейчас воюет на Востоке и на Юге. Похороны бойцов 128-й бригады продолжаются.
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Возвращение советских традиций
Воины 128-й бригады рассказали изданию The Washington Post детали удара.
Это напоминало сцены из российских пропагандистских фильмов о Второй мировой войне, где солдаты стоят рядами и выглядят гламурно,
– говорят они.
Западные журналисты указывают, что эта церемония продолжала "военную традицию советских времен", что должно было поддержать "боевой дух среди истощенных солдат".
Поэтому на награждение собрали многих – не только тех, кого собственно должны были наградить. Медали должны были получить только 43 человека, а привезли около ста, привлекая 20 машин.
Они собрали людей из всех подразделений – лучших,
– говорят солдаты.
"Часто такие церемонии вручения медалей невелики, на них присутствует около 30 человек и они проходят в хорошо защищенном бункере или окопе. Однако, по словам членов бригады, пятничное собрание состоялось на открытой местности", – указывают медийщики.
Что известно о первых минутах после удара
Место проведения церемонии постоянно находится в зоне поражения баллистических ракет и другого вооружения.
Буквально через 10 минут после начала церемонии в бойцов попала ракета. Россияне попали во внутренний двор здания, где проходила церемония, и в дорогу. Сразу не было ясно, сколько людей погибло и сколько ранено.
Из-за того, что многие защитники сняли шлемы для участия в награждении, многие получили травмы головы. Медики говорили, что не видели такого с начала полномасштабной войны.
Кто навел ракету
Вероятно, оккупанты специально спланировали этот ракетный удар. Они осознавали, что в одном месте соберется много руководства. Возможно, им помогли местные, сообщив о скоплении военных, или "произошла утечка информации из внутренних штабов бригад".
Все злы на командование. Они могли бы отдать приказ перенести все в другое место или в какое-нибудь укрытие. Перенести все и провести церемонию там. Почему это не сделали, я не знаю. Это просто военная глупость,
– делятся бойцы.
Как продвигается расследование дела
- 4 ноября Рустем Умеров поручил Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку инцидента.
- О том, что открыто уголовное производство, сообщил Владимир Зеленский 5 ноября. Он подчеркнул, что следует "установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного", а родные должны получить честные ответы, кто виноват.
- Командир 128-й бригады был отстранен на время расследования. Такое решение приняли во время заседания Ставки, она была посвящена именно гибели бойцов 128-й бригады.
- В Сухопутных войсках предположили, что удар мог быть обусловлен охотой за определенным высокопоставленным человеком и дело не в построении.
- Впоследствии там назвали еще несколько версий. Возможно, операторы российского дрона удачно обнаружили скопление войск и ударили по нему, не зная конкретики о награждении. Или показался "крот".