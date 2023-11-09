"Все злы на командование": бойцы 128-й бригады рассказали детали об ударе во время построения

Новость о том, что россияне попали по 128-й бригаде во время награждения, поразила всю Украину. Сначала она распространялась по соцсетям, а впоследствии ее подтвердили в ВСУ.

Россияне ударили "Искандером" по 128-й закарпатской бригаде во время награждения на Запорожье. Эта горно-штурмовая бригада сейчас воюет на Востоке и на Юге. Похороны бойцов 128-й бригады продолжаются.

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Возвращение советских традиций

Воины 128-й бригады рассказали изданию The Washington Post детали удара.

Это напоминало сцены из российских пропагандистских фильмов о Второй мировой войне, где солдаты стоят рядами и выглядят гламурно,

– говорят они.

Западные журналисты указывают, что эта церемония продолжала "военную традицию советских времен", что должно было поддержать "боевой дух среди истощенных солдат".

Поэтому на награждение собрали многих – не только тех, кого собственно должны были наградить. Медали должны были получить только 43 человека, а привезли около ста, привлекая 20 машин.

Они собрали людей из всех подразделений – лучших,

– говорят солдаты.

"Часто такие церемонии вручения медалей невелики, на них присутствует около 30 человек и они проходят в хорошо защищенном бункере или окопе. Однако, по словам членов бригады, пятничное собрание состоялось на открытой местности", – указывают медийщики.

Что известно о первых минутах после удара

Место проведения церемонии постоянно находится в зоне поражения баллистических ракет и другого вооружения.

Буквально через 10 минут после начала церемонии в бойцов попала ракета. Россияне попали во внутренний двор здания, где проходила церемония, и в дорогу. Сразу не было ясно, сколько людей погибло и сколько ранено.

Из-за того, что многие защитники сняли шлемы для участия в награждении, многие получили травмы головы. Медики говорили, что не видели такого с начала полномасштабной войны.

Кто навел ракету

Вероятно, оккупанты специально спланировали этот ракетный удар. Они осознавали, что в одном месте соберется много руководства. Возможно, им помогли местные, сообщив о скоплении военных, или "произошла утечка информации из внутренних штабов бригад".

Все злы на командование. Они могли бы отдать приказ перенести все в другое место или в какое-нибудь укрытие. Перенести все и провести церемонию там. Почему это не сделали, я не знаю. Это просто военная глупость,

– делятся бойцы.

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