Об этом в комментарии для Liga.net рассказал председатель совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Он отметил, что не хочет называть инцидент с погибшими военными 128 бригады досадным случаем, передает 24 Канал.

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Как мог произойти удары по военным 128 бригадам

Тимочко отметил, что одним из вариантов удара могло быть то, что операторы российского беспилотника просто удачно для них обнаружили скопления войск. Военный подчеркнул, что это прямая задача оккупантов, как и наших разведчиков и военных противовоздушной обороны.

Опять, мы не знаем, сколько угроз было прекращено на этом направлении. Это симбиоз борьбы двух армий и, к сожалению, здесь они смогли переиграть наших (военных – 24 Канал) и такая ситуация произошла,

– сказал он.

Представитель Сухопутных войск также отметил, что другим вариантом могло быть наличие "крота" среди украинских защитников. В то же время, военные рассматривают еще несколько вариантов, из-за чего могла произойти атака.

"Это мог бы просто быть как фактор, какого-то определенного момента пропуска систем противовоздушной обороны. Могла быть контрразведка, случайность, возможно, действительно, на каком-то уровне высокопоставленного человека в его среде был "крот", который до этого не подавал знаков", – заметил военный.

Кроме того, он отметил, что россияне могли получить информацию, что на место, где находились военные из 128 бригады, должен был приехать важный человек на награждение, который мог быть целью, а военные.

Томочко также отметил, что ракета "Искандер", которую пустили россияне по 128-й бригаде, очень дорогая. Поэтому ее просто так россияне на скопление 50 или 100 солдат не бросали бы.

Это означало, что эта информация должна была быть предоставлена россиянам, сразу обработана, источник информации настолько должен был вызвать доверие у российского высшего командования, чтобы дали команду произвести пуск ракеты,

– подытожил он.

В конце концов, он сказал, что не хочет называть инцидент с военными досадным случаем, ведь погибли наши защитники. Однако он подчеркнул, что стоит учесть сделанные ошибки и сделать все, чтобы подобных ударов не повторилось.

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