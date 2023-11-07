Про це в коментарі для Liga.net розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Він зазначив, що не хоче називати інцидент з загиблими військовими 128 бригади прикрим випадком, передає 24 Канал.

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Як міг статися удари по військових 128 бригади

Тимочко наголосив, що одним з варіантів удару могло бути те, що оператори російського безпілотника просто вдало для них виявили скупчення військ. Військовий підкреслив, що це пряме завдання окупантів, як і наших розвідників та військових протиповітряної оборони.

Знову ж, ми ж не знаємо, скільки загроз було припинено на цьому напрямку. Це симбіоз боротьби двох армій і, на жаль, тут вони змогли переграти наших (військових – 24 Канал) і така ситуація відбулася,

– сказав він.

Представник Сухопутних військ також зазначив, що іншим варіантом могла бути наявність "крота" серед українських захисників. Водночас військові розглядають ще кілька варіантів, через що могла статися атака.

"Це міг би просто бути як фактор, якогось певного моменту пропуску систем протиповітряної оборони. Могла бути контррозвідка, випадковість, можливо, дійсно, на якомусь рівні високопосадової людини в її середовищі був "кріт", який до того не подавав знаків", – зауважив військовий.

Крім того, він зазначив, що росіяни могли отримати інформацію, що на місце, де перебували військові зі 128 бригади, мала приїхати важлива людина на нагородження, яка могла бути ціллю, а військові.

Тимочко також відзначив, що ракета "Іскандер", яку пустили росіяни по 128 бригаді, дуже дорога. Тому її б просто так росіяни навіть на скупчення 50 чи 100 солдатів не кидали б.

Це означало, що ця інформація мала бути одразу надана росіянам, одразу опрацьована, джерело інформації настільки мало викликати довіру у російського вищого командування, щоб дали команду зробити пуск ракети,

– підсумував він.

Зрештою він сказав, що не хоче називати інцидент з військовими прикрим випадком, адже загинули наші захисники. Однак він підкреслив, що варто врахувати помилки, що були зроблені, і зробити все, щоб подібних ударів не повторилося.

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