Об этом в интервью рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко. Он добавил, что нельзя постоянно жить в страхе.

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Проблема не в построении

Иван Тимочко убеждает, что это не проблема мероприятия, а проблема скопления людей. Упразднить подобное можно, но это ничего не изменит. Он добавил, что удар по 128 бригаде скорее был охотой за конкретным человеком. Тимочко припомнил удар по кафе в Грозе.

Даже то, что мы знаем, что там наводка была, братья-предатели. Но ведь мы знаем, что там ожидался кто-то из чиновников украинской власти. Расчет был на то, чтобы уничтожить его,

– вспоминает Тимочко.

Этот человек по определенным обстоятельствам не приехал в деревню или что-то произошло. Однако удар был запланирован – и произошел. Даже в переписке предателей было видно, что они обсуждали конкретного человека.

Председатель Совета убеждает, что торжества к любому мероприятию в рамках частей, подразделений или Украины все равно будут проходить. По его мнению, нельзя настолько быть загнанными в страх, чтобы отказать в уважении военных. Он добавил, что для предотвращения этого нужно готовиться лучше, нужно сделать выводы.

Что известно об ударе по личному составу