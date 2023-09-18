Оккупационная администрация в Донецке была под ударом: СМИ показали последствия атаки

В результате атаки на временно оккупированный Донецк была поражена так называемая "администрация" главы квазиреспублики Дениса Пушилина. В сети публикуют кадры, на которых виден густой столб дыма.

В понедельник, 18 сентября, в Донецке, что пока контролирует Россия, было громко. Со ссылкой на местные телеграм-каналы 24 Канал информирует о последствиях "хлопка", который цвел в городе.

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Донецк после "хлопка"

Важно, что "нечто неизвестное" поразило именно псевдоадминистрацию так называемого главы "ДНР" Пушилина. Кстати, вражеские информационные помойки утверждают, что это были ракеты из зенитных систем залпового огня "Град".

Расположено это здание на бульваре Пушкина в самом центре города. И оккупанты могли долгое время наблюдать, как она горит, а в небе виднеется огромный столб дыма.

В Донецке горела так называемая "администрация" Пушилина: смотрите видео

Стоит сказать, что до часа после этого обстрела не было понятно, жив ли Пушилин, находился ли он на рабочем месте, когда произошла атака. Однако впоследствии гауляйтер записал видео, в котором заявил, что не пострадал.

Однако так же сказать о его "администрации" – нельзя. От нее фактически остались только развалины без окон и дверей на последних этажах. Это, конечно, не может не радовать.

Последствия атаки на псевдоадминистрацию оккупированного Донбасса / Скриншоты из сюжета росСМИ

Обратите внимание! Пушилин поспешил заверить после этой атаки, что якобы "никто не пострадал". В то же время телеграм-каналы писали, что по меньшей мере были травмированы два человека.

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