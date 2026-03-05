Удар по военной базе России: что известно о повреждении фрегата "Адмирал Эссен"

В российском порту Новороссийск во время атаки беспилотников был поврежден фрегат Черноморского флота России "Адмирал Эссен". Его использовали для запуска крылатых ракет "Калибр" по Украине.

Об этом сообщили OSINT-аналитики после анализа спутниковых снимков и фото последствий атаки. По их данным, удар пришелся по средней надстройке корабля и мог повредить важные системы управления.

Что известно об атаке по российскому порту Новороссийск?

Атака произошла в ночь на 2 марта, когда беспилотники атаковали военно-морскую базу России в Новороссийске. Именно там после потерь в Крыму Россия частично передислоцировала корабли Черноморского флота.

По данным аналитиков OSINT-сообщества CyberBoroshno, одним из пораженных кораблей стал фрегат "Адмирал Эссен". Это боевое судно Россия регулярно использовала для запуска ракет "Калибр" по украинским городам.

Интересно, что "Адмирал Эссен" уже становился целью атак во время войны. В частности, в 2022 году украинские силы уже наносили удар по этому кораблю, когда он находился в Севастополе.

Какие повреждения получил фрегат?

Согласно анализу спутниковых снимков и фото, главный удар пришелся на среднюю надстройку корабля – одну из важнейших частей боевого фрегата. Именно там расположена значительная часть радиоэлектронного оборудования и систем управления боем.

Последствия украинской атаки для фрегата "Адмирал Эссен" / Фото "КиберБорошно"

После попадания, вероятно, детонировали гранатометы постановки пассивных помех ПК-10, которые используются для запуска дипольных отражателей и тепловых ловушек. Это могло усилить повреждения конструкции корабля.

Аналитики также считают, что могли пострадать несколько ключевых систем:

комплекс радиоэлектронной борьбы ТК-25, который отвечает за обнаружение излучения и постановку помех;

радар подсветки целей МР-90 "Орех", используемый для наведения зенитных ракет;

обзорный радар "Фрегат-М2М", который обеспечивает дальнее обнаружение воздушных и надводных целей.

Фрегат "Адмирал Эссен" относится к классу проекта 11356 и является одним из носителей крылатых ракет "Калибр", которые Россия использует для ударов по Украине. Корабль имеет универсальные пусковые установки для этих ракет и оснащен современными радиолокационными системами и комплексами РЭБ.

Эксперты отмечают, что даже если корпус корабля не получил критических разрушений, повреждения радаров и электронных систем могут надолго вывести его из боевого применения. Ремонт таких систем обычно занимает длительное время и требует сложного обслуживания.

Кроме того, если подтвердится серьезное повреждение надстройки и оборудования, корабль может быть вынужден пройти полноценный ремонт в доке, что фактически временно уберет его из состава боевых сил флота.

Какими еще были последствия атаки по российскому порту?