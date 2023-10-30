Такие атаки свидетельствуют, что никакие объекты в тылу врага не защищены от поражений. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Юрий Фёдоров.

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Психологическое значение

Как отметил Юрий Федоров, если атака на Афипский нефтеперерабатывающий завод – спецоперация СБУ, то ведомство поработало очень хорошо. Такие удары по вражеским объектам имеют, в частности, психологическое значение.

Конечно, если такие атаки случаются раз в месяц или полтора, думаю, что их значение даже психологическое. Становится понятно, что никакие объекты, по крайней мере, в ближайшем тылу россиян не защищены от поражений, в этом случае – от ударов дронами,

– считает он.

Федоров об ударе по нефтеперерабатывающему заводу в Краснодаре: смотрите видео

Удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу