Такі атаки свідчать, що жодні об'єкти у тилу ворога не захищені від уражень. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Юрій Федоров.
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Психологічне значення
Як зазначив Юрій Федоров, якщо атака на Афіпський нафтопереробний завод – спецоперація СБУ, то відомство попрацювало дуже гарно. Такі удари по ворожих об’єктах мають, зокрема, психологічне значення.
Звичайно, якщо такі атаки трапляються раз на місяць чи півтора, думаю, що їхнє значення навіть психологічне. Стає зрозуміло, що жодні об'єкти, принаймні, у найближчому тилу росіян не захищені від уражень, у цьому випадку – від ударів дронами,
– вважає він.
Федоров про удар по нафтопереробному заводі в Краснодарі: дивіться відео
Удар по Афіпському нафтопереробному заводі
- Вночі 29 жовтня пролунав вибух у російському Краснодарському краї. Російські пропагандисти заявили, що в районі Афіпського нафтопереробного заводу вдарили два безпілотники, а після вибуху на території заводу було видно заграву.
- Як стверджували у Росії, нібито "нема постраждалих та пошкоджень". Однак в оперативному штабі Краснодарського краю плакались, що на території заводу сталося "локальне загоряння, яке було оперативно ліквідовано службами заводу протягом пів години". Причини інциденту нібито встановлюють.
- Джерела 24 Каналу розповіли, що атака на нафтопереробний завод у Краснодарському краї – спецоперація СБУ. Українські військові уразили дороге обладнання росіян за допомогою двох безпілотників. Мовиться про декілька нових установок заводу, на яких перероблялося пальне. Також загорілось кілька резервуарів з "чорним золотом".
- Зазначається, що такі об'єкти – важлива ціль. Адже тільки протягом минулого року на підприємстві виготовили понад 7 мільйонів тонн авіаційного пального для ворожої військової авіації, яка щодня атакує Україну.