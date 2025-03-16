В ГУР перехватили разговор, подтверждающий успешный удар по "Ахмату" в Брянской области

Силы обороны Украины успешно поразили место отдыха кадыровцев в селе Новые Юрковичи Брянской области России. Под завалами оказалось много бойцов спецподразделения "Ахмат".

На последствия украинского ракетного удара жалуется россиянка. Запись перехваченного телефонного разговора опубликовало Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает 24 Канал.

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Что известно о ракетном ударе

По словам россиянки, много кадыровцев были под завалами. Она вспоминает о 6 раненых военных, среди которых 2 в тяжелом состоянии с кровопотерей.

Ракета, воображения, и еще они отдыхали, один только в бронежилете был мальчик. Чеченцы в основном, такие молоденькие вообще. Самому старшему, наверное, 41 год,

– говорит женщина.

Россиянка жалуется на удар по "ахматовцам": слушайте перехват

Украинские разведчики напоминают – за каждое совершенное россиянами военное преступление их ждет справедливое возмездие.

К слову, недавно в ГУР также перехватили разговор российских военных о таксисте из Белгорода по прозвищу "Бэтмен", который перевозил для оккупантов наркотики. "Курьера" разоблачили, из-за чего в затруднительном положении оказались другие водители такси в городе.