Единственный такой возле Украины: чем уникален атакованный российский аэродром "Мариновка"

Авиабаза "Мариновка" находится в 450 километрах от линии фронта. Там базируются самолеты-разведчики Су-24МР и Су-34.

Смотрите также "Кадры из фильма об апокалипсисе": все, что известно о ночной вакханалии и последствиях атаки в России

Россияне построили укрытие для самолетов в "Мариновке"

Этот аэродром находится на расстоянии 200 километров от границы с Казахстаном и 270 километров от границы с Украиной.

"Мариновка" также важна для России потому, что это единственный аэродром вблизи Украины, где россияне построили укрытие для самолетов. Строительство укрытия началось в ноябре 2023 года и было завершено в начале 2024 года.

Важно. Эксперты отмечают, что эти укрытия сложно назвать защитными сооружениями. Речь идет скорее об ангарах для защиты от погодных условий, но они не могут защитить от обломков.

На авиабазе "Мариновка" размещены самолеты-разведчики Су-24МР. Также здесь были фронтовые бомбардировщики Су-34. Всего на аэродроме зафиксировано 14 Су-24 (не считая пораженных – 24 Канал) и 15 Су-34.

Что известно о взрывах на аэродроме "Мариновка"