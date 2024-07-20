Мощный удар по одному из важнейших аэродромов Путина: обзор фронта от Свитана

Силы Обороны Украины нанесли мощный удар по очень важному аэродрому россиян. С него оккупанты работают на восточном и запорожском фронтах.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан в ежедневном обзоре фронта на 24 Канале рассказал, что Силы обороны Украины успешно выполнили задачу удара по Миллерово.

Смотрите также Легендарные "Томагавки" возвращаются в Европу: почему Россия их так боится и получит ли Украина

Удар по аэродрому

Свитан отметил, что по таким аэродромам лучше всего бить кассетными ракетами ATACMS. Однако, к сожалению, разрешения на это до сих пор нет. Поэтому приходится бить БпЛА. Эти удары также эффективны, в частности в уничтожении самих самолетов, оборудования и топливных терминалов, поставляющих авиационный керосин на аэродром.

Возгорание, что есть на видео в сети, это удар БпЛА. Однако оптимальный вариант аэродромы уничтожать кассетными боеприпасами. На них невозможно подействовать системой РЭБ, потому что он идет внутренней инерционной системой наведения,

- отметил полковник запаса ВСУ.

Удары на 165 километров

По словам военного эксперта, прекрасно было бы иметь разрешение бить на 300 километров, однако США не решительны в этом вопросе. Впрочем было бы хорошо уничтожать объекты и на расстоянии 165 километров. Есть достаточно аэродромов и в Ростовской, и в Воронежской, и в Белгородской, и в Брянской областях.

"Надо масштабировать удары и повторно выполнять их по российским объектам такого уровня. Они восстанавливают их. Например, российские НПЗ уже почти восстановлены, а по второму кругу мы почему-то по ним не бьем", – подчеркнул летчик-инструктор.