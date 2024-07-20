Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді фронту на 24 Каналі розповів, що Сили оборони України успішно виконали завдання удару по Міллєрово.

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Удар по аеродрому

Світан зазначив, що по таких аеродромах найкраще бити касетними ракетами ATACMS. Однак, на жаль, дозволу на це досі немає. Тому доводиться бити БпЛА. Ці удари також ефективні, зокрема в знищенні самих літаків, обладнання та паливних терміналів, що постачають авіаційний гас на аеродром.

Загоряння, що є на відео в мережі, це удар БпЛА. Однак оптимальний варіант аеродроми знищувати касетними боєприпасами. На них неможливо подіяти системою РЕБ, бо він іде внутрішньою інерційною системою наведення,

- зауважив полковник запасу ЗСУ.

Удари на 165 кілометрів

За словами військового експерта, чудово було б мати дозвіл бити на 300 кілометрів, однак США не рішучі в цьому питанні. Утім було б добре знищувати об'єкти й на відстані 165 кілометрів. Є достатньо аеродромів і в Ростовській, і в Воронезькій, і в Бєлгородській, і в Брянській областях.

"Треба масштабувати удари та повторно виконувати їх по російських об'єктах такого рівня. Вони відновлюють їх. Наприклад, російські НПЗ уже майже відновлені, а по другому колу ми чомусь по них не б'ємо", – наголосив льотчик-інструктор.