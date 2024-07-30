Во время удара по аэродрому "Оленья" России были повреждены сразу 2 бомбардировщика, – ГУР

Во время взрыва на военном аэродроме "Оленья", что в Мурманской области России, были повреждены сразу 2 стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

Об этом сообщил заявил представитель ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода".

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Удар по аэродрому "Оленья"

Речь идет о взрыве над расположением самолетов. Более того, могу сообщить, что говорится о повреждении двух бортов Ту-22М3. И есть соответствующие бортовые номера – борт №33 и борт №31. Борт №33 – это пробоины верхней части фюзеляжа. И борт №31 – это также определенные повреждения,

– рассказал Юсов.

Он отметил, что по оценкам, собственно, самой страны-агрессора, ремонт и срок восстановления в лучшем случае это сентябрь 2024 года – борт № 31 и октябрь 2024 – борт № 33.

Кроме этого, представитель ГУР МО уточнил дату и время когда это произошло.

По датам можем сказать о том, что речь идет о 25 июля. Информация была сообщена позже, собственно после дополнительной верификации. И действительно, 25 июля, ориентировочно 15:47 зафиксирован подобный удар,

– рассказал Юсов.

Отметим, что утром 30 июля российская служба "Радио Свобода" опубликовала спутниковые снимки, которые, по словам журналистов, "показывают отсутствие следов украинского удара по базе стратегической авиации".

"Следует понимать, что безусловно спутниковые снимки – это очень важный источник информации, но характер повреждений и поражения разные и это, конечно, не единственный источник информации, на который стоит опираться. Но информация подтверждена из разных источников, и о самом факте этого инцидента мы уже можем говорить как о том, что точно имело место быть", – добавил он.

Причастность Украины к этой атаке представитель ГУР "не подтверждает и не опровергает".