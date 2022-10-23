Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что во время взрыва на мосту могли находиться только коллаборанты и российские военные, ведь длился комендантский час.

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В Херсоне проходит грабеж и эвакуация

Жданов отметил, что удар по Антоновскому мосту был очень успешным. Ведь баржевую переправу, которую соорудили оккупанты, нужно восстанавливать.

По его словам, новую информацию об этом взрыве предоставили местные жители.

Что касается Херсона и моста – здесь происходит эвакуация и грабеж. Грабят отделение банка, кукольный театр. Вчера с рынка вывозили картофель и капусту,

– процитировал он строчки из сообщения херсонцев.

По словам местных жителей, накануне около 18 часов перед мостом стояла огромная очередь на выезд с награбленным. Было, в частности, много машин АТБ, угнанных российскими захватчиками.

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Что рассказали местные о взрывах на Антоновском мосту

Жители рассказывают, что примерно в 22:50 был нанесен удар по мосту, после чего прогремели взрывы и начался пожар.

Похоже на детонацию БК. Если кто-то говорит, что погибли мирные – это чушь. Не верьте. Комендантский час начался в 20 часов,

– прочел Жданов замечания херсонцев.

Поэтому, отметил военный эксперт, после 20 часов на этом мосту могли находиться либо коллаборанты, либо русские военные.

Утром на мосту стояли два сгоревших танка. Часть барж повреждена, один утонул, а также несколько грузовиков, вероятно, с боекомплектом. Это то, что было видно утром,

– рассказали местные жители.

То есть, добавил военный эксперт, Вооруженные Силы Украины дождались, когда российские оккупанты завершат строить баржевый мост, после чего точным ударом его утопили.

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