Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зауважив, що під час вибуху на мосту могли перебувати лише колаборанти та російські військові, адже тривала комендантська година.

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У Херсоні відбувається грабунок та евакуація

Жданов зазначив, що удар по Антонівському мосту був дуже успішним. Адже баржева переправа, яку спорудили окупанти, – її потрібно відновлювати.

За його словами, нову інформацію про цей вибух надали місцеві мешканці.

Що стосується Херсона й мосту – тут відбувається евакуація та грабунок. Грабують відділення банку, ляльковий театр. Учора з ринку вивозили картоплю та капусту,

– процитував він рядки з повідомлення херсонців.

За словами місцевих мешканців, напередодні близько 18 години перед мостом стояла величезна черга на виїзд із награбованим. Було, зокрема, багато машин АТБ, украдених російськими загарбниками.

Ексклюзивні деталі від місцевих мешканців про вибухи на Антонівському мосту: дивіться відео

Що розповіли місцеві про вибухи на Антонівському мосту

Мешканці розповідають, що приблизно о 22:50 було завдано удару по мосту, після чого прогриміли вибухи й почалася пожежа.

Схоже на детонацію БК. Якщо хтось каже, що загинули мирні – це нісенітниця. Не вірте. Комендантська година розпочалася з 20 години,

– прочитав Жданов зауваження херсонців.

Тому, наголосив військовий експерт, після 20 години на цьому мосту могли перебувати або колаборанти, або російські військові.

Вранці на мосту стояли два танки, які згоріли. Частина барж пошкоджена, одна потонула, а також декілька вантажівок, ймовірно, з боєкомплектом. Це те, що видно було вранці,

– розповіли місцеві мешканці.

Тобто, додав військовий експерт, Збройні Сили України дочекалися, коли російські окупанти завершать будувати баржевий міст, після чого влучним ударом його втопили.

Удари по Антонівському мосту: що відомо