Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, такі дії окупантів на Херсонщині можуть бути просто панікою, яка передається.
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Росіяни повивозили службовців та дітей
Молчанов зазначив, що загарбники примусово евакуюють службовців, які працюють на підприємствах, що контролюються росіянами. Такі заходи здійснюються і щодо частини лікарів. Також окупанти вивезли всіх дітей із інтернатів, зокрема, до окупованого Криму.
Є вже випадки скарг батьків, які повіддавали дітей у школи за російськими програмами, там, де ще канікули не оголошувалися, тобто на лівому березі. Скарги про те, що їх також просто хапають на уроках і вивозять до Криму або далі навіть, не повідомляючи батьків,
– розповів херсонський активіст.
Тобто, зауважив він, ці батьки зараз перебувають у паніці. Хоч раніше їх попереджали про те, щоб вони не віддавали своїх дітей до російських шкіл.
Молчанов розповів про ситуацію в Херсоні та ймовірне "згортання" діяльності окупантів на лівобережжі: дивіться відео
В окупантів паніка навіть на лівому березі
Молчанов розповів, що загалом поки що зарано казати про якийсь колапс на лівому березі в Херсонській області.
Але таке враження, що навіть на лівому березі цивільні адміністрації окупантів і колаборантів "згортають" свою діяльність певним чином,
– сказав активіст.
За його словами, це може бути просто панікою, яка передається. Але на правому березі можна сказати, – уже все. Тобто там залишається російська армія й дуже понівечений, пограбований та обдертий Херсон. І так само села.
Чи зможе Херсон зараз відновити хоч якусь діяльність для того, щоб місто не поринуло в безвладдя, хаос, злочинність, голод і холод, – я не знаю,
– сказав Молчанов.
Він додав, що всі зараз напружені й очікують звільнення. Але російські війська мають ще дві лінії оборони перед Херсоном. Тому всі очікують принаймні, що невдовзі будуть звільнені Снігурівка, Качкарівка, Саблуківка та лінія сіл від Новопетрівки до Киселівки в Миколаївській області.
Яка ситуація зараз на Херсонщині: головне
- Україна продовжує звільняти населені пункти на Херсонщині один за одним. За оцінками західних військових аналітиків, ЗСУ можуть відтіснити фронт до Дніпра вже найближчим часом.
- Водночас у ЗСУ зазначають, що до Херсона нашим військовим не так уже й багато залишилося. Але треба зрозуміти, що у них попереду ще вдосталь роботи.
- Депутат Херсонської облради, військовослужбовець ТрО Сергій Хлань заявив, що у росіян немає ресурсів, щоб довго утримувати місто в окупації. Через проблеми з логістикою вуличних боїв за Херсон не буде.
- Останніми днями росіяни вивозять живу силу та техніку з правого берега Херсонщини. В ОК "Південь" підтвердили, що окупанти панічно проводять переформатування підрозділів.