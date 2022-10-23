Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов. Він зауважив, такі дії окупантів на Херсонщині можуть бути просто панікою, яка передається.

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Росіяни повивозили службовців та дітей

Молчанов зазначив, що загарбники примусово евакуюють службовців, які працюють на підприємствах, що контролюються росіянами. Такі заходи здійснюються і щодо частини лікарів. Також окупанти вивезли всіх дітей із інтернатів, зокрема, до окупованого Криму.

Є вже випадки скарг батьків, які повіддавали дітей у школи за російськими програмами, там, де ще канікули не оголошувалися, тобто на лівому березі. Скарги про те, що їх також просто хапають на уроках і вивозять до Криму або далі навіть, не повідомляючи батьків,

– розповів херсонський активіст.

Тобто, зауважив він, ці батьки зараз перебувають у паніці. Хоч раніше їх попереджали про те, щоб вони не віддавали своїх дітей до російських шкіл.

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В окупантів паніка навіть на лівому березі

Молчанов розповів, що загалом поки що зарано казати про якийсь колапс на лівому березі в Херсонській області.

Але таке враження, що навіть на лівому березі цивільні адміністрації окупантів і колаборантів "згортають" свою діяльність певним чином,

– сказав активіст.

За його словами, це може бути просто панікою, яка передається. Але на правому березі можна сказати, – уже все. Тобто там залишається російська армія й дуже понівечений, пограбований та обдертий Херсон. І так само села.

Чи зможе Херсон зараз відновити хоч якусь діяльність для того, щоб місто не поринуло в безвладдя, хаос, злочинність, голод і холод, – я не знаю,

– сказав Молчанов.

Він додав, що всі зараз напружені й очікують звільнення. Але російські війська мають ще дві лінії оборони перед Херсоном. Тому всі очікують принаймні, що невдовзі будуть звільнені Снігурівка, Качкарівка, Саблуківка та лінія сіл від Новопетрівки до Киселівки в Миколаївській області.

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