Об этом 24 каналу сказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он отметил, что такие действия оккупантов на Херсонщине могут быть просто паникой, которая передается.
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Россияне вывезли служащих и детей
Молчанов отметил, что захватчики принудительно эвакуируют служащих, которые работают на контролируемых россиянами предприятиях. Такие мероприятия осуществляются и в отношении части врачей. Также оккупанты вывезли всех детей из интернатов, в частности, в оккупированный Крым.
Есть уже случаи жалоб родителей, которые отдали детей в школы по российским программам, там, где еще каникулы не объявлялись, то есть на левом берегу. Жалобы о том, что их тоже просто хватают на уроках и вывозят в Крым или дальше даже, не сообщая родителям,
– рассказал херсонский активист.
То есть, заметил он, эти родители сейчас находятся в панике. Хотя раньше их предупреждали о том, чтобы они не отдавали своих детей в российские школы.
Молчанов рассказал о ситуации в Херсоне и вероятном "сворачивании" деятельности оккупантов на левобережье: смотрите видео
У оккупантов паника даже на левом берегу
Молчанов рассказал, что в целом пока рано говорить о каком-то коллапсе на левом берегу в Херсонской области.
Но такое впечатление, что даже на левом берегу гражданские администрации оккупантов и коллаборантов "сворачивают" свою деятельность определенным образом,
– сказал активист.
По его словам, это может быть просто паникой, которая передается. Но на правом берегу можно сказать, – уже все. То есть там остается российская армия и очень изувеченный, ограбленный и ободранный Херсон. И так же села.
Сможет ли Херсон сейчас возобновить хоть какую-то деятельность для того, чтобы город не погрузился в безвластие, хаос, преступность, голод и холод, – я не знаю,
– сказал Молчанов.
Он добавил, что все сейчас напряжены и ожидают освобождения. Но у российских войск еще две линии обороны перед Херсоном. Поэтому все ожидают, по крайней мере, что вскоре будут освобождены Снегиревка, Качкаровка, Саблуковка и линия сел от Новопетровки до Киселевки в Николаевской области.
Какая ситуация сейчас в Херсонской области: главное
- Украина продолжает освобождать населенные пункты в Херсонской области один за другим. По оценкам западных военных аналитиков, ВСУ могут оттеснить фронт к Днепру уже в ближайшее время.
- В то же время в ВСУ отмечают, что до Херсона нашим военным не так уж много осталось. Но надо понять, что у них впереди еще достаточно работы.
- Депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ТрО Сергей Хлань заявил, что у россиян нет ресурсов, чтобы долго удерживать город в оккупации. Из-за проблем с логистикой уличных боев за Херсон не будет.
- В последние дни россияне вывозят живую силу и технику с правого берега Херсона. В ОК "Юг" подтвердили, что оккупанты панически проводят переформатирование подразделений.