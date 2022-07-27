Удар по Антоновскому мосту: как россияне могут перебрасывать технику на Херсон
Украинские защитники ударили по Антоновскому мосту, который очень важен для логистики российской армии. Однако оккупанты могут найти другие места, чтобы перебрасывать технику в Херсон.
Об этом рассказал военнослужащий ТРО, советник Херсонской ОВА Сергей Хлань в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.
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По его словам, по состоянию на сегодняшний день единственная транспортная артерия – это плотина Каховской ГЭС. Местная строительная фирма раньше там сделала небольшой ремонт в части моста через шлюз.
Однако там сейчас очень большое скопление гражданского транспорта. Поскольку вся левобережная часть общественного населения, которая должна была ехать в Херсон, имеет только один мост, где можно проехать,
– отметил Хлань.
Потому он заблокирован для военной техники. Он добавил, что оккупанты сейчас ее могут перебрасывать только в комендантский час, когда там нет гражданского транспорта.
"А это очень хорошая цель для наших Вооруженных Сил, которые точно отрабатывают важные цели", – добавил советник ОВА.
Однако по состоянию на данный момент захватчики полностью отрезаны от военных поставок.Внимание! Херсонский активист Владимир Молчанов рассказал 24 каналу, что у оккупанто есть еще один мост – в Новой Каховке, через который они могут сделать понтонные переправы.
Удар по Антоновскому мосту: главное
- Об атаке на объект сообщали еще вечером 26 июля. Местные жители начали выкладывать в соцсети и многочисленные видео, свидетельствующие о вероятном ударе.
- Сегодня появилось долгожданное подтверждение – ВСУ ювелирно ударили по Антоновскому мосту в Херсоне.
- Раньше оккупантам намекали, чтобы они добровольно покинули Херсон, пока есть такая возможность. В ОП отмечали, что однажды моста может просто не стать – его уничтожат украинские защитники.
- В разведке Минобороны Великобритании еще 20 июля объяснили, что мост крайне важен для логистики российской армии. Этим путем россия может обеспечивать или вообще вывести свои войска с территории, которую она смогла захватить к западу от реки.
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