российская ПВО полностью прос*ала удар по Антоновскому мосту

Российская ПВО против HIMARS. Если скомпилировать имеющиеся видео сегодняшнего удара по мосту, получается так.

Первое – ракеты прилетели в мост, все звуки взрывов совпадают со вспышками на мосту, других взрывов неслышно.

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Потом начинают взлетать ракеты ПВО. Взрывов этих ракет при этом неслышно. Проходит с минуту с вылета ракет ПВО, а взрывов неслышно.

Показали первое видео с Антоновского моста после ночного удара:

Конечно, у нас слишком мало данных для выводов. А у меня еще и ноль знаний в теме.

Но нельзя исключать версии, что российская ПВО прос*ала полностью удар, а потом для прикрытия задницы перед начальством запустила ракеты ПВО в молоко.

Важно Антоновский мост могли атаковать именно тогда, когда оккупанты переправляли по нему технику

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