Оккупанты не подпускают местных к Антоновскому мосту после попадания, ведут себя неадекватно

После удара ВСУ по Антоновскому мосту российские военные окружили его с двух сторон. Местных жителей сюда не подпускают, захватчики ведут себя очень агрессивно.

О последствиях успешного обстрела Антоновского моста сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что в ночь на 8 августа украинские военные отработали по ключевым точкам логистических маршрутов врага.

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россияне общаются с местными жителями неадекватно

Мост оккупанты окружили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают, ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, будьте осторожны и старайтесь держаться от этого района подальше,

– рассказал Соболевский.

Мост, по предварительной информации, сильно пострадал. В Херсонском облсовете говорят, что ВСУ показали, что держат огневой контроль, несмотря на все попытки врага прикрыть стратегический объект с помощью систем ПВО.

Враги признали, что повреждено полотно

Ранее силы противника признали, что ВСУ удалось повредить дорожное полотно, однако несущие элементы вроде бы не пострадали. Враги жалуются, что якобы придется отложить возобновление движения через мост.

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Удары по Антоновскому мосту: последние новости

Успешные удары по Антоновскому и Каховскому мостам подтвердили в оперативном командовании "Юг". Говорят, что разрушения – очень серьезные.

Ранее в соцсетях сообщалось, что, вероятно, на мосту горела строительная техника, которую привлекли сюда для ремонта.

россияне ранее разместили возле моста радиолокационные отражатели, чтобы помешать возможным атакам Вооруженных Сил Украины.

Узнайте в видео об ударе по Антоновскому мосту: