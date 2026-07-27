Удар по АТБ в Чернигове: российский беспилотный оборудован видеокамерой

В воскресенье, 26 июля, российская армия днем ударила дроном по супермаркету АТБ в Чернигове. Впоследствии выяснилось, что применивший враг беспилотник был оборудован видеокамерой.

Об этом рассказал начальник Нацполиции Черниговской области Владимир Тимошко в комментарии Общественному .

Что известно о вражеском ударе по Чернигову?

Владимир Тимошко объяснил, что российские войска избивали по гражданскому объекту целенаправленно – чтобы нанести как можно больше жертв.

Это указывает на то, что это не военные действия, это акт терроризма, акт их бессмысленной ненависти ко всему, что связано с украинством и Украиной. В частности, их ненависти к любому человеку, в том числе к гражданским,

– сказал он.

Кроме того, начальник полиции Черниговской области также подтвердил взрывы российских БПЛА еще на двух локациях в городе.

Как сообщает пресс-служба Черниговского горсовета, на одной локации в результате атаки был поврежден гараж и автомобиль, а на другой – загорелись три автомобиля.

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Напомним, 26 июля около 16:21 стало известно, что российский дрон упал на супермаркет АТБ в районе ЗАЗ в Чернигове. В результате удара погибли два человека, среди них – девочка девяти лет. Еще 25 человек пострадали, в том числе 10-летний мальчик.

Трое раненых госпитализировали в состоянии средней тяжести, другим оказали помощь амбулаторно и отпустили домой.

В память о погибших 27 июля в Чернигове был объявлен Днем траура.