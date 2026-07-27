Про це розповів начальник Нацполіції Чернігівської області Володимир Тимошко в коментарі Суспільному.

Що відомо про ворожий удар по Чернігову?

Володимир Тимошко пояснив, що російські війська били по цивільному об'єкту цілеспрямовано – щоб завдати якнайбільше жертв.

Це вказує, що це не воєнні дії, це акт тероризму, акт їх безглуздої ненависті до всього, що пов'язано з українством і Україною. Зокрема, їх ненависті до будь-якої людини, в тому числі до цивільних,

– сказав він.

Окрім цього, начальник поліції Чернігівщини також підтвердив вибухи російських БпЛА ще на двох локаціях у місті.

Як повідомляє пресслужба Чернігівської міськради, на одній локації внаслідок атаки було пошкоджено гараж та автомобіль, а на іншій – загорілися три автомобілі.

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Нагадаємо, 26 липня близько 16:21 стало відомо, що російський дрон впав на супермаркет АТБ в районі ЗАЗ у Чернігові. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед них – дівчинка дев'яти років. Ще 25 людей постраждали, зокрема 10-річний хлопчик.

Троє поранених госпіталізували у стані середньої тяжкості, іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому.

У пам'ять про загиблих 27 липня у Чернігові оголосили Днем жалоби.