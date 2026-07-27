Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны .

Какие подробности циничного удара?

Россияне нанесли удар реактивным беспилотником "Герань 4" в 16:12.

В результате атаки по супермаркету погибли двое украинцев, в том числе 10-летний ребенок. Еще 25 человек получили ранения, среди них – трое детей.

ГУР МО Украины раскрывает подразделение российской оккупационной армии, совершившее военное преступление: запуск реактивного дрона по черниговскому супермаркету осуществили московиты из состава боевой группы №3 отдельной бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад",

– говорится в сообщении.

Старшим группы, по данным разведки, был Сергунин А.А.