Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Які подробиці цинічного удару?

Росіяни здійснили удар реактивним безпілотником "Герань 4" о 16:12.

Внаслідок атаки по супермаркету загинули двоє українців, зокрема 10-річна дитина. Ще 25 людей зазнали поранень, серед них – троє дітей.

ГУР МО України розкриває підрозділ російської окупаційної армії, який скоїв воєнний злочин: запуск реактивного дрона по чернігівському супермаркету здійснили московити зі складу бойової групи №3 окремої бригади безпілотної авіації ГРОМ "Каскад",

– йдеться в повідомленні.

Старшим групи, за даними розвідки, був Сергунін А. О.

Як розповіли в ГУР, безпілотник, обладнаний відеокамерою, окупанти запустили з дронопорту в населеному пункті Навля Брянської області Росії. Наразі триває встановлення безпосередніх виконавців атаки та інших осіб, причетних до цього воєнного злочину.

Довідка. Окрема бригада безпілотної авіації ГРОМ "Каскад" діє у структурі військово-космічних сил армії держави-агресора Росії та спеціалізується на атаках далекобійними дронами, зокрема по українських цивільних об'єктах.