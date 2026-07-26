Володимир Зеленський відреагував на трагедію у соцмережі.

Як Зеленський прокоментував удар по Чернігову?

За словами президента, росіяни продовжують воювати зі звичайними цивільними об'єктами.

Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу,

– зазначив глава держави.

Зеленський підкреслив, що це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання.

Він наголосив, що для наближення справедливого миру необхідно посилити санкції проти Росії, збільшити підтримку України, надати більше засобів для захисту її неба та розширити можливості для українських військових.

Моторошні наслідки атаки на Чернігів: дивіться відео

Нагадаємо, що після 16:00 Росія влучила дроном по супермаркету АТБ у Чернігові. Дві людини загинули, серед них – 9-річна дівчинка. Ще 13 людей постраждали, зокрема 10-річний хлопчик. Троє людей зараз у реанімації.

У зверненні до українців президент також згадав авіудар по Запоріжжю, внаслідок якого загинула одна людина і ще шестеро отримали поранення.

Зауважимо, що внаслідок ракетного обстрілу Харкова теж є жертва. Окрім того, поранення отримали 16 людей, серед яких – двоє дітей 10 та 17 років. Зруйновано 2 житлові будинки, ще 22 приватні домоволодіння зазнали пошкоджень.