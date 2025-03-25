Разведка Британии назвала самый успешный удар ВСУ по России в 2025 году и оценила последствия

Разведка Британии назвала удар Вооруженных Сил Украины по военной базе в Энгельсе самым успешным за 2025 год. Там оценили последствия удара.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства обороны Великобритании в соцсети Х (ранее твитер).

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Британская разведка об ударе ВСУ

Как пишут в отчете, в ночь на 20 марта ВСУ нанесли удар с помощью беспилотного летательного аппарата по складу боеприпасов, расположенном на российской авиабазе стратегической авиации Энгельс-2. Указывается, что она расположена примерно в 600 километрах от границы и используется для ударных операций по Украине.

По данным британских разведчиков, в зоне поражения почти наверняка находился целый ряд авиационных боеприпасов, которые используются против Украины, что нанесло значительный ущерб.

В обзоре допускают, что значительные потери, вероятно, нарушат проведение ударных операций с аэродрома в краткосрочной перспективе.

Указывается, что российские самолеты, вероятнее всего, также были переброшены на соседние аэродромы, что стало стандартной практикой в ответ на украинские операции по нанесению глубоких ударов.

В британской разведке отметили, что этот удар является самой успешной атакой Украины на российский склад боеприпасов в 2025 году.

Он также подчеркивает, что российская противовоздушная оборона продолжает испытывать трудности в защите своих стратегических военных объектов,

– отмечают в Минобороны Великобритании.