Украина продолжает систематически наносить удары по военной, логистической и энергетической инфраструктуре России, пытаясь ослабить ее способность вести войну. Удары по авиабазам, ракетным установкам, предприятиям оборонно-промышленного комплекса и нефтяной инфраструктуре имеют не только тактический, но и стратегический эффект. В то же время Россия пытается реагировать на эти действия атаками по украинской критической инфраструктуре, в частности по киевским мостам, однако далеко не все такие удары способны нанести реальный ущерб.

Военный эксперт и полковник запаса Роман Свитан в эфире 24 Канала объяснил, какое стратегическое значение имеет удар по авиабазе "Ханская" вблизи Майкопа и как он может повлиять на российскую систему ПВО на юге. Он также рассказал, почему Россия проводит атаки на киевские мосты, какие альтернативы можно использовать для переправы через Днепр, а также насколько болезненными для российской армии и экономики являются удары по производству ракет, пусковым установкам "Искандеров" и нефтяной инфраструктуре.

Стратегическое значение удара по авиабазе "Ханская"

4 октября Вооруженные силы Украины нанесли прицельный удар по военной авиабазе "Ханская" вблизи Майкопа (Республика Адыгея). Этот объект россияне активно используют в качестве тактического аэродрома переброски и транзитного узла для армейской авиации.

Свитан подчеркнул, что главная задача базирующихся там российских вертолетов – перехват украинских беспилотников, направляющихся на Северный Кавказ (в частности, на аэродром Моздок), к Каспийскому морю, а также прикрытие направлений на Новороссийск, Туапсе и Сочи. Под атакой находится авиабаза попала не в первый раз.

Уничтожение аэродромно-технического оборудования, складов горюче-смазочных материалов, систем радиосвязи и радиолокационных станций на этой базе выполняет ключевую стратегическую задачу. Украинские силы фактически прорубают коридор в российской системе противовоздушной обороны.

Образуется "окно возможностей" продолжительностью около недели – именно столько времени понадобится российскому командованию, чтобы стянуть новые средства ПВО и восстановить перекрытие воздушного пространства. Это свидетельствует о планомерной подготовке к еще более масштабным атакам на южном направлении, от Крымского моста до Каспия.

Почему Россия атакует мосты в Киеве

Российское военно-политическое руководство осознает угрозу для своих ключевых логистических артерий. Последние попыткиатаковать мостычерез реку Днепр в Киеве являются прямой, хотя и панической, реакцией на действия Украины. Российский диктатор обладает специфическим психотипом и хорошо помнит успешный удар по Крымскому мосту, который произошел как раз в день его рождения. Ожидая повторения такого сценария, Кремль пытается действовать на опережение путем запугивания.

Удары по киевским мостам, как отметил военный эксперт, пока напоминают "царапины". Эти инфраструктурные объекты возводились во времена Советского Союза с учетом многократного запаса прочности. Они рассчитаны на выживание даже в условиях применения тактического ядерного оружия мощностью до 10 килотонн.

Соответственно, боевая часть дрона-камикадзе весом 50 килограммов способна лишь повредить покрытие, но не разрушить конструкцию. Даже массированные ракетные удары не гарантируют уничтожения таких мостов, что доказывает длительный опыт обстрелов Антоновского моста в Херсонской области из систем HIMARS.

Поэтому нынешние действия России – это не реальная военная операция по уничтожению логистики, а информационно-психологический анонс. Враг пытается показать, что способен достичь критической инфраструктуры столицы, надеясь, что это заставит Украину отказаться от планов по Крымскому мосту.

Альтернативная логистика: как обезопасить переправы

Несмотря на высокую прочность стационарных мостов, в условиях войны государство должно иметь надежные альтернативные пути пересечения больших рек. Популярная идея установки понтонных переправ для гражданских нужд является ошибочной. Понтон – это крайне уязвимая цель. Достаточно одного попадания дрона с небольшой боевой частью, чтобы разрушить соединение. После этого течение реки просто разорвет конструкцию. Кроме того, понтонная переправа раскрывает свое местонахождение и мгновенно становится мишенью для вражеской артиллерии или авиации.

По мнению Свитана, оптимальным решением для обеспечения движения гражданского транспорта и аварийных служб является создание паромных переправ. Для этого необходимо обустроить дебаркадеры (пристани) на обоих берегах реки, подготовить подъездные пути и, при необходимости, углубить фарватер. Несколько катеров, толкающих баржи, способны обеспечить бесперебойную логистику. Паром в движении представляет собой сложную цель для баллистики или дронов, а наличие достаточного количества барж делает такую систему устойчивой к точечным ударам.

Удар по производству ракет и пусковым установкам

Помимо авиации, украинские силы начали прицельно наносить удары по ключевым объектам российского военно-промышленного комплекса. Атака на Калужский радиоламповый завод, поставляющий компоненты для крылатых ракет Х-101, является частью более широкой стратегии разрыва логистических цепочек производства оружия. Хотя для уничтожения таких капитальных советских зданий с подземными цехами более эффективны ракеты, а не дроны, точечные попадания в узлы энергоснабжения, насосные станции или кислородные цеха способны на длительное время парализовать работу предприятия.

Еще одним весомым достижением стало " уничтожение пусковых установок баллистических ракет "Искандер-М" в Брянской области ". У России ограниченное количество таких систем – в приграничной зоне их насчитывается лишь несколько десятков.

Сложность охоты на них заключается в высокой мобильности: установка быстро разворачивается, осуществляет пуск и покидает позицию. Успешное поражение свидетельствует о наличии у украинских операторов прямого радиоканала и средств оперативного наведения на расстоянии 150–180 километров. Использование тяжелых дронов-маток, которые могут нести на себе более мелкие дроны-перехватчики, позволяет обнаруживать и уничтожать российские ракетные комплексы непосредственно во время их развертывания или сразу после стрельбы.

Системное уничтожение российской нефтепереработки

Параллельно с ударами по военным базам Силы обороны продолжают методично подрывать экономическую основу российской военной машины. Атака на линейно-производственную диспетчерскую станцию (ЛПДС) в Самарской области является показательным примером изменения подходов. Этот объект по своему значению равен среднему нефтеперерабатывающему заводу, поскольку способен хранить более полутора миллионов тонн нефти.

ЛВДС выполняет роль демпферного узла, который перераспределяет нефть из Западной Сибири в европейскую часть России, обеспечивая работу трубопроводов. Уничтожение резервуаров вместимостью 50 тысяч тонн наносит непоправимый ущерб, ведь их строительство длится годами и обходится в сотни миллионов долларов.

Главная цель таких ударов – не просто сжечь топливо, а заставить российскую нефтегазовую систему остановить добычу. Если одновременно вывести из строя несколько ключевых НПЗ и диспетчерских станций, России просто некуда будет девать добытую нефть. Остановка же скважины в российских климатических и технологических условиях часто означает ее окончательную потерю. В настоящее время российская добыча уже снизилась примерно на 10%, и дальнейшие скоординированные удары дронами способны критически перегрузить всю логистическую цепочку противника.