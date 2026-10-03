Украинские защитники нанесли эффективные удары по объектам страны-агрессора. Об успешной работе Сил обороны сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о результатах ударов?

Глава государства рассказал, что Россия с самого утра 3 октября избивала по украинской гражданской инфраструктуре. В течение ночи враг наносил удары по жилым домам, железной дороге и энергетическим объектам во многих регионах.

В Черноморске страна-агрессорка дроном ударили по судну. Президент подчеркнул, что украинские военные возвращают войну на территорию России.

Важно, что всегда наши воины находят, как справедливо ответить на эти обстрелы и вернуть войну туда, откуда она пришла,

– подчеркнул Зеленский.

Под удар Сил обороны попали позиции окупантов, где размещались расчеты ракетных комплексов "Искандер" в Брянской области. Кроме того, украинские дроны достались Самарскому региону, нанеся ущерб враждебной инфраструктуре. Также были успешные удары в акватории Черного моря.

Есть новые результаты в Черном море,

– отметил президент.

Напомним, что украинские военые регулярно атакуют нефтеперерабатывающую отрасль страны-агрессорки. В частности, недавно беспилотники успешно поразили объекты в Волгограде и стратегическую станцию ​​"Самара", формирующую значительную часть нефтяного экспорта России.

Также в конце сентября Зеленский подтвердил удары по оборонным заводам и военным целям в шести российских регионах, включая Орловскую и Калужскую области.