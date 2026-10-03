Українські захисники ефективно відпрацювали по об'єктах країни-агресора. Про успішну роботу Сил оборони повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про результати уражень?

Глава держави розповів, що Росія з самого ранку 3 жовтня била по українській цивільній інфраструктурі. Протягом ночі ворог завдавав ударів по житлових будинках, залізниці та енергетичних об'єктах у багатьох регіонах.

У Чорноморську країна-агресорка дроном вдарили по судну. Президент підкреслив, що українські військові повертають війну на територію Росії.

Важливо, що завжди наші воїни знаходять, як справедливо відповісти на ці обстріли і повернути війну туди, звідки вона прийшла,

– наголосив Зеленський.

Під удар Сил оборони потрапили позиції окупантів, де розміщувалися розрахунки ракетних комплексів "Іскандер" у Брянській області. Крім того, українські дрони дісталися Самарського регіону, завдавши шкоди ворожій інфраструктурі. Також були успішні удари в акваторії Чорного моря.

Є нові результати в Чорному морі,

– зазначив президент.

Нагадаємо, що українські військові регулярно атакують нафтопереробну галузь країни-агресорки. Зокрема, нещодавно безпілотники успішно уразили об'єкти у Волгограді та стратегічну станцію "Самара", яка формує значну частину нафтового експорту Росії.

Також наприкінці вересня Зеленський підтвердив удари по оборонних заводах та військових цілях у шести російських регіонах, включно з Орловською та Калузькою областями.