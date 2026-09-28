Серед них – нафтобаза "Едельвейс-95" у станиці Новотитарівська.

Які ще об'єкти атакували Сили оборони?

Окрім нафтобази "Едельвейс-95, СБУ атакувала ще три нафтові об'єкти у Краснодарському краї.

Це нафтобаза "Дін-Юг-Ойл", яка теж розташована у станиці Новотитарівській.

Також завдано удару по нафтобазі "Лукойл-Югнефтепродукт" у станиці Павлівській.

Ще одного успішного ураження зазнала нафтобаза "Ангелінська" у станиці Старонижестебліївській.

На усіх чотирьох об'єктах вирує сильна пожежа.

Крім того, як повідомив Володимир Зеленський, українські воїни успішно відпрацювали по:

двох оборонних заводах у Тульській і Воронезькій областях;

об'єктах у Калузькій та Орловській областях, які росіяни активно застосовують у дроновому терорі проти українських міст;

окупаційному контингенту у Брянській області;

ворожій цілі в акваторії Чорного моря.

Вдячний кожному, хто повертає війну туди, звідки вона прийшла. Росія має припинити ескалацію,

– зазначив глава держави.

Нагадаємо, Сили оборони України у ніч проти 26 вересня уразили Азовський оптико-механічний завод у Ростовській області Росії. Завод виробляє оптичні й електронні системи для російського озброєння, зокрема ракет і артилерії. Нові супутникові знімки показали пошкодження щонайменше 5 виробничих цехів підприємства.