Среди них – нефтебаза "Эдельвейс-95" в станице Новотитаровская.

Какие еще объекты атаковали Силы обороны?

Кроме нефтебазы "Эдельвейс-95", СБУ атаковала еще три нефтяных объекта в Краснодарском крае.

Это нефтебаза "Дин-Юг-Ойл", тоже расположенная в станице Новотитаровской.

Также нанесен удар по нефтебазе "Лукойл-Югнефтепродукт" в станице Павловской.

Еще одно успешное поражение потерпела нефтебаза "Ангелинская" в станице Старонижестеблиевской.

На всех четырех объектах бушует сильнейший пожар.

Кроме того, как сообщил Владимир Зеленский, украинские воины успешно отработали по:

двух оборонных заводах в Тульской и Воронежской областях;

объектах в Калужской и Орловской областях, которые россияне активно применяют в дроновом терроре против украинских городов;

оккупационному контингенту в Брянской области;

вражеской цели в акватории Черного моря.

Благодарен каждому, кто возвращает войну туда, откуда она пришла. Россия должна прекратить эскалацию,

– отметил глава государства.

Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября поразили Азовский оптико-механический завод в Ростовской области России. Завод производит оптические и электронные системы для российского вооружения, включая ракеты и артиллерии. Новые спутниковые снимки показали повреждение не менее 5 производственных цехов предприятия.