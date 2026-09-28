Среди них – нефтебаза "Эдельвейс-95" в станице Новотитаровская.
Какие еще объекты атаковали Силы обороны?
Кроме нефтебазы "Эдельвейс-95", СБУ атаковала еще три нефтяных объекта в Краснодарском крае.
Это нефтебаза "Дин-Юг-Ойл", тоже расположенная в станице Новотитаровской.
Также нанесен удар по нефтебазе "Лукойл-Югнефтепродукт" в станице Павловской.
Еще одно успешное поражение потерпела нефтебаза "Ангелинская" в станице Старонижестеблиевской.
На всех четырех объектах бушует сильнейший пожар.
Кроме того, как сообщил Владимир Зеленский, украинские воины успешно отработали по:
- двух оборонных заводах в Тульской и Воронежской областях;
- объектах в Калужской и Орловской областях, которые россияне активно применяют в дроновом терроре против украинских городов;
- оккупационному контингенту в Брянской области;
- вражеской цели в акватории Черного моря.
Благодарен каждому, кто возвращает войну туда, откуда она пришла. Россия должна прекратить эскалацию,
– отметил глава государства.
Напомним, Силы обороны Украины в ночь на 26 сентября поразили Азовский оптико-механический завод в Ростовской области России. Завод производит оптические и электронные системы для российского вооружения, включая ракеты и артиллерии. Новые спутниковые снимки показали повреждение не менее 5 производственных цехов предприятия.