Россияне в автобусе в Белополье убили супругов Елены Евтушенко и Игоря Василины
- Россия атаковала рейсовый автобус вблизи Белополья беспилотником, погибло 9 человек, среди которых супруги Елены Евтушенко и Игоря Василины.
- Елена работала в образовании, а Игорь на железной дороге; у них остался сын и внучка.
Россия утром 17 мая цинично атаковала рейсовый автобус вблизи Белополья на Сумщине беспилотником "Ланцет". Известно о 9 погибших, среди которых супруги Елены Евтушенко и Игоря Василины.
Им было по 56 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Кордон.Медиа".
Смотрите также Россияне убили семью, которая ехала на эвакуацию: что известно о погибших на Сумщине
Что известно о погибших супругах в Белополье
Елена Евтушенко и Игорь Василина утром ехали домой в Сумы.
Когда-то они проживали в Белополье. Хотя эвакуировались оттуда раньше, но продолжали работать в родном городе.
Супруги должны были ехать домой в Сумы еще вчера, но задержались до утра и сели в автобус, который атаковали россияне.
В️известно, что Елена из Белополья. Она много лет работала учителем географии и биологии, а последние 10 лет заведовала методическим кабинетом в Белопольском районном отделе образования.
Елена очень любила детей, всегда была с улыбкой. Очень преданная своей работе женщина. А еще любила цветы, поскольку по образованию была педагогом по биологии. Весь двор в Белополье у нее засажен цветами,
– рассказала редактор газеты "Белопольщина" Наталья Калиниченко.
Игорь родился в Роменском районе, но значительную часть жизни жил в Белополье, где работал на железной дороге.
У погибших остался сын Максим и 10-летняя внучка.
Напомним, что россияне, ударив по автобусу на выезде из Белополья. Известно о 9 погибших и 7 раненых, трое из которых в тяжелом состоянии. Большинство жертв – женщины пенсионного возраста. Некоторые из пассажиров автобуса ехали на эвакуацию.