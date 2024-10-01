Военную базу США в Багдаде атаковали ракетами "Катюша", – СМИ

1 октября стало известно, что Багдад подвергся ракетному удару. Иракские источники сообщают об атаке на военную базу США.

По меньшей мере две ракеты типа "Катюша" были выпущены вблизи международного аэропорта Багдада, где расположена военная база США, сообщили два иракских военных чиновника Reuters утром 1 октября.

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Удар по Багдаду

Отмечается, что система ПВО перехватила эти ракеты.

В то же время представитель США опроверг сообщения о том, что целью были американские вооруженные силы.

Все военные лица находятся на месте, и военные силы не стали целью обстрела, как об этом сообщали,

– подчеркнул представитель Министерства обороны США, пожелавший остаться анонимным.

Два источника в иракских силах безопасности сообщили, что предварительное расследование показало, что по Багдаду было по меньшей мере выпущено три ракеты, одна из которых упала вблизи зданий, используемых иракскими силами борьбы с терроризмом, вызвав повреждения и пожар в нескольких автомобилях.

Официальный представитель США заявил, что Вашингтон знает о сообщениях об атаке на Багдадский дипломатический комплекс поддержки, являющийся объектом Государственного департамента США.

Представитель Государственного департамента США заявил, что оценивается ущерб, нанесенный атакой, и сообщил, что жертв нет.

Отметим, что Ирак выступает региональным партнером как Соединенных Штатов, так и Ирана. Эта страна удерживает 2500 американских военных, но в то же время имеет поддерживаемые Ираном вооруженные группировки, связанные с его силами безопасности. Вооруженные группы Ирана в Ираке неоднократно нападали на войска США на Ближнем Востоке с начала войны в Газе.

К слову, ночью Израиль начал ограниченную наземную операцию в Ливане.