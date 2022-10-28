Жизни погибших ничего не угрожает: Кадыров в истерике из-за потерь на Херсонщине

Украинские войска успешно "денацифицируют" и "демилитаризуют" оккупантов, в том числе и так называемых кадыровцев. Поэтому у главы оккупационной администрации Чечни Рамзана Кадырова возникла истерика.

Рамзан Кадыров чуть ли не впервые с начала полномасштабного вторжения заговорил о потерях. Однако не обошлось и без бреда о "священной войне" и "сатанистах", сообщает 24 канал .

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Жизни погибших ничего не угрожает

Приспешник Путина заявил, что на Херсонщине ВСУ успешно ликвидировали 23 кадыровцев. Однако, зная, как в России умеют врать о цифрах, речь может идти и о большем количестве ликвидированных оккупантов.

По словам Кадырова, жизни погибших и раненых ничего не угрожает.

Погибли 23 бойца и 58 ранены. Из них четверо получили тяжелые травмы. Их жизни ничего не угрожает,

– заявил Кадыров.

Однако от истерики из-за потерь глава оккупационной администрации в Ичкерии решил заговорить о "священной войне". По его словам, кадыровцы якобы гибнут на войне с "дьяволом", а каждый мусульманин якобы желает умереть "на пути Аллаха". Но тут возникает вопрос: неужели путь Аллаха – это оккупация территории другой страны и война за безумного диктатора?

Кадыров обещает "отмщение"

Рамзан Кадыров считает, что еще кого-то в этом мире пугают его приспешники, поэтому он обещает месть. Однако для того, чтобы как-то показать своей аудитории, что ситуация не такая якобы страшная, глава оккупационной администрации Чечни заявил о якобы убийстве 70 у "бандеровцев". Сразу же возникает вопрос: где он нашел на Херсонщине тех же "бандеровцев"? Очевидно, они так же вымышлены, как и "победы" оккупантов.

Также стоит отметить, что главный "охотник за Степаном Бандерой" не уточнил, есть ли среди "ликвидированных бандеровцев" именно тот, за которого он обещал вознаграждение.

На фоне потерь Кадыров решил призвать "земляков" быть готовыми к "любому развитию ситуации" и учиться военному делу. Более того, приспешник Путина набросился на тех, кто сейчас не на войне.

Я призываю всех моих земляков объединиться по пути Аллаха. Мы все должны быть полностью готовы к любому развитию ситуации. Нельзя сидеть сложа руки. Бороться за свою религию, родительский дом, семью, Родину – это обязанность каждого мужчины! Учитесь хотя бы военному делу. Я просто удивляюсь, как вы можете спокойно сидеть дома и наблюдать за событиями,

– возмутился Кадыров.

Ну и наконец приспешник Кремля заявил, что умение пользоваться оружием является якобы священной обязанностью мусульман. А в завершение Кадыров добавил еще порции абсурда, обращаясь к не воюющим, мол "с вами или без вас мы победим, но не будет ли вам стыдно". Только есть одно "но" – ни Кадыров, ни его тикток воины, ни Россия не победят.

ВСУ ликвидировали по меньшей мере 40 кадыровцев"

Вероятно, истерика у Кадырова возникла из-за удара по базе кадыровцев под Херсоном 24 октября. Тогда офицер ВСУ Анатолий Штефан сообщил, что погибли по меньшей мере 40 оккупантов, а 60 пострадали.

Телеграмм-каналы сообщали, что погибли кадыровцы, недавно прибывшие на временно оккупированную территорию Украины. Более того, представители тикток-войск погибли из-за собственной глупости – они начали активно снимать видео и этим "сожгли" местоположение своей базы.

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