Мощный удар по базе ПВО на Ай-Петри: какие возможности теряют россияне
Противовоздушная оборона Крыма становится все слабее. Так, утром 13 мая Силы обороны нанесли удар по "тайной" российской базе ПВО, которая расположена на горе Ай-Петри в аннексированном Крыму.
В эфире 24 Канала авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал, какую роль для российских войск играет база на Ай-Петри. Отметим, что в результате атаки погиб командир базы ПВО Александр Кулаков. Также есть данные о еще одном погибшем и раненых.
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Возможности базы ПВО на Ай-Петри
После оккупации Крымского полуострова, россияне в 2014 году сформировали третий радиотехнический полк вооруженных сил России на базе 40 радиотехнической бригады Воздушных сил Украины. Сейчас системы, которые стоят на горе Ай-Петри, стали глазами и ушами противовоздушной обороны России.
Комплекс систем радиолокационного обнаружения России на самом деле очень большой, особенно если говорим, например, о дальних системах,
– отметил Храпчинский.
Всего на вершине Ай-Петри еще при СССР был Радиотехнический центр дальней разведки и наведения войск ПВО. Вероятно, в течение этого времени россияне модернизировали средства, потому что до аннексии полуострова там были старые советские системы.
Системы на горе Ай-Петри позволяли видеть и слышать большое количество радиосигналов. В частности, давали возможность россиянам видеть определенную часть территории Украины и прослушивать системы, которые излучают радиосигналы.
На самом деле это мощный удар. Некоторые системы из тех, что расположены на Ай-Петри, могли наводить ракеты С-200,
– сказал авиаэксперт.
Он отметил, что после сбития двух самолетов А-50, россияне начали активно использовать старые системы обнаружения.
Больше о ликвидации ПВО россиян в Крыму
- Утром 13 мая в Крыму раздавались взрывы. Впоследствии, оккупационная власть сообщила, что на полуострове работало "пе-ве-о", которое якобы сбило 4 ракеты Storm Shadow и 7 дронов.
- Впоследствии в сети появились сообщения о том, что несколько ракет, предположительно Storm Shadow, атаковали российскую военную часть 85683 на горе Ай-Петри в оккупированном Крыму, где была размещена "тайная" военная база ПВО 3 радиотехнического полка вооруженных сил России.
- Отметим, что до оккупации Крыма на Ай-Петри был украинский радиочастотный батальон, где содержались радиолокационные комплексы советского производства "Оборона", "Алтай" и "Граница-М", а также украинские 36ДС-6.