Удар по Беленьковской колонии в Запорожье: жуткие кадры

Вечером понедельника, 28 июля, россияне ударили по территории Беленьковской исправительной колонии в Запорожье. Враг использовал 4 управляемые авиационные бомбы.

Среди осужденных погибло 17 человек, еще 42 – получили ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

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Что известно об ударе по колонии?

В результате вражеского обстрела полностью разрушена столовая колонии. Кроме того, существенно повреждены административный штаб и карантинный участок.

Периметр учреждения не поврежден, угрозы побега нет,

– отметили в Минюсте.

Беленьковская колония после удара: смотрите видео

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они находятся под наблюдением в медицинской части, дежурном подразделении и других отделениях учреждения.

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Российская атака демонстрирует грубое нарушение международного гуманитарного права. Обстрел объектов гражданской инфраструктуры, в частности пенитенциарных учреждений, расценивается как военное преступление.

Напомним, в результате российской дроновой атаки 28 июля повреждено подразделение ГСЧС в Кропивницком – изуродовано здание и техника. Среди служащих пострадавших нет, ведь они придерживались правил безопасности и направились в укрытие после объявления воздушной тревоги.