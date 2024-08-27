Оккупанты ударили вблизи автобусной остановки в Богодухове: есть погибший и пострадавшие

Утром 27 августа российские войска совершили обстрел города Богодухов Харьковской области. Одно из попаданий пришлось вблизи автобусной остановки, в результате удара есть погибший и пострадавшие.

Россияне обстреляли город кассетными боеприпасами из РСЗО "Торнадо – С" около 9:30. Также было попадание по объекту промышленности, повреждены частные домовладения, хозяйственные постройки, авто.

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Оккупанты ударили по Богодухову

В полиции Харьковской области сообщили, что в результате удара погиб 71-летний местный житель. Также пострадали восемь граждан, в частности 17-летняя беременная девушка и 15-летний парень.

Одно из попаданий пришлось вблизи автобусной остановки, где пострадали восемь гражданских лиц. Трое травмированных с осколочными ранениями доставлены в больницу. У других граждан диагностировали острую реакцию на стресс,

– сообщили правоохранители.

Сейчас прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными.

Последствия обстрела города Богодухов на Харьковщине / Фото: Национальная полиция

К слову, в ночь на 27 августа российские войска снова устроили ракетный и дроновый террор мирных городов Украины. В эту ночь оккупанты выпустили почти сотню беспилотников, а также десять ракет различного типа.