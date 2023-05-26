После возвращения с места трагедии мэр Днепра опубликовал пост в соцсетях. По его словам, там проводится разбор завалов.

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Куда на самом деле попали оккупанты

Филатов заявил, что захватчики днем попали по психушке. Он подчеркнул, что в месте попадания не расположены никакие военные объекты.

Дневной ракетный удар уничтожил филиал одного из медучреждений, где оказывали психиатрическую помощь. Простыми словами – психушку… Государство-террорист, очевидно, видит для себя угрозу уже даже в подопечных психиатрии,

– написал он.

Что сказал Филатов о переселенцах

Мэр Днепра заявил, что к зданию прилегала ветеринарная клиника. Поэтому досталось не только людям, но и животным.

Также Филатов подтвердил, что в этом здании действительно некоторое время проживали переселенцы. Они временно проживали на 2 этаже. Однако эти семьи оттуда уехали несколько недель назад.

К слову, о ВПЛ первым заговорил заместитель председателя Днепропетровской ОВА Владимир Орлов. Он предположил, что в медучреждении могли проживать внутренне перемещенные лица.

Мэр Днепра также сказал, что в настоящее время известно о 2 погибших и 26 раненых. По его словам, жертв могло быть больше. Как пояснил Филатов, в больнице в это время продолжалась "пересмена".

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