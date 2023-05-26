Після повернення з місця трагедії мер Дніпра опублікував пост у соцмережах. За його словами, там наразі проводиться розбір завалів.
Читайте також Не виходять на зв'язок з моменту прильоту: у Дніпрі шукають трьох лікарів
Куди насправді влучили окупанти
Філатов заявив, що загарбники вдень поцілили по психлікарні. Він підкреслив, що у місці влучання не розташовано ніяких військових об'єктів.
Денний ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Простими словами – психлікарню… Держава-терористка, вочевидь, вбачає собі загрозу вже навіть у підопічних психіатрії,
– написав він.
Що сказав Філатов про переселенців
Мер Дніпра заявив, що до будівлі прилягала ветеринарна клініка. Через це дісталося не тільки людям, а й тваринам.
Також Філатов підтвердив, що у цій будівлі дійсно деякий час проживали переселенці. Вони тимчасово мешкали на 2 поверсі. Однак ці сім'ї звідти виїхали кілька тижнів тому.
Мер Дніпра також сказав, що наразі відомо про 2 загиблих та 26 поранених. За його словами, жертв могло бути більше. Як пояснив Філатов, у лікарні у цей час тривала "перезмінка".
Що відомо про вибухи у Дніпрі 26 травня
- Вибухи було чути о 10:30. Після цього почалася повітряна тривога. Її оголосили не тільки у Дніпропетровській області, а й на Донеччині та Запоріжжі.
- Згодом стало зрозуміло, що окупанти поцілили по медичній установі. У мережі дуже швидко з'явилися фотографії з місця прильоту.
- Один з очевидців жахливої події розповів, що відбувалося біля місця ракетного удару до приїзду рятувальників.