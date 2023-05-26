Після повернення з місця трагедії мер Дніпра опублікував пост у соцмережах. За його словами, там наразі проводиться розбір завалів.

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Куди насправді влучили окупанти

Філатов заявив, що загарбники вдень поцілили по психлікарні. Він підкреслив, що у місці влучання не розташовано ніяких військових об'єктів.

Денний ракетний удар знищив філіал одного з медзакладів, де надавали психіатричну допомогу. Простими словами – психлікарню… Держава-терористка, вочевидь, вбачає собі загрозу вже навіть у підопічних психіатрії,

– написав він.

Що сказав Філатов про переселенців

Мер Дніпра заявив, що до будівлі прилягала ветеринарна клініка. Через це дісталося не тільки людям, а й тваринам.

Також Філатов підтвердив, що у цій будівлі дійсно деякий час проживали переселенці. Вони тимчасово мешкали на 2 поверсі. Однак ці сім'ї звідти виїхали кілька тижнів тому.

До слова, про ВПО першим заговорив заступник голови Дніпропетровської ОВА Володимир Орлов. Він припустив, що у медзакладі могли мешкати внутрішньо переміщені особи.

Мер Дніпра також сказав, що наразі відомо про 2 загиблих та 26 поранених. За його словами, жертв могло бути більше. Як пояснив Філатов, у лікарні у цей час тривала "перезмінка".

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