Цинический удар по больнице в Сумах: российские военные убили медсестру

Российские военные дважды ударили по больнице в Сумах 28 сентября. Оккупанты убили по меньшей мере 9 человек.

Среди погибших в результате вражеской атаки на Сумы медицинская сестра. Об этом сообщили в Минздраве.

Обратите внимание Там было почти 90 человек: все, что известно о кровавом ударе по больнице в Сумах 28 сентября

Кстати, оперативные детали вражеской атаки читайте в нашем телеграме.

В результате атаки на больницу в Сумах погибла медсестра

Россияне в очередной раз атаковали украинскую больницу. После первого попадания, когда на место прибыли спасатели и началась эвакуация, террористы прицельно ударили во второй раз.

По состоянию на 13:00 9 погибших, 19 пострадавших. Одна из погибших – медицинская сестра,

– заявили в Министерстве здравоохранения.

Также выразили искренние соболезнования родным и близким погибших.

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Последствия удара России по больнице в Сумах / Фото из фейсбука Минздрава

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в результате российской атаки. Вечная память!