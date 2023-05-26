Патрульные показали первые кадры после удара по поликлинике в Днепре
26 мая 2023, 15:13Читати новину українською
Источник:Алексей Белошицкий
Оккупанты ударили по поликлинике в Днепре 26 мая. Правоохранители показали, как спасали людей после атаки.
Утром люди пришли в больницу получить медицинскую помощь. Однако российская ракета разрушила не только здание, но и унесла жизни гражданских.
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Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал видео первых минут и ужасных последствий от очередного ракетного удара извергов.
В настоящее время на месте работают все службы. Они спасают, помогают, эвакуируют и разбирают завалы. Информация о количестве погибших и пострадавших, а также масштабы разрушений уточняются.
Первые минуты после атаки по Днепру: видео
Что известно об атаке
- Россияне ударили по поликлинике около 10.30. Вероятно, ударили из С-300 или С-400.
- По состоянию на 14:00 в результате ракетного удара ранены 25 человек. Госпитализированы – 19. Известно о двух погибших и трех пропавших без вести.
- Из-за ракетного удара повреждены 12 домов. Удар вышиб 120 окон в квартирах и местах общего пользования.