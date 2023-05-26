В Днепропетровской ОВА рассказали, что 16 раненых находятся в больнице. Также пострадали двое детей.
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Что известно о раненых медиках
Всего из-за утреннего ракетного удара пострадал 31 человек, из них 16 – госпитализированы. Среди раненых – 8 медработников,
– рассказал Сергей Лысак.
К сожалению, погибли двое мужчин: 57 и 69 лет. Первый – был в помещении ветеринарной клиники, его тело вытащили спасатели. Второй – проходил мимо места атаки.
В Днепропетровской ОВА уточнили, что российские захватчики повредили:
- медицинское учреждение, ветеринарную больницу;
- спорткомплекс и учебное заведение;
- несколько многоэтажек и частный дом;
- 12 автомобилей.
Россия атаковала Днепр
- Ориентировочно в 10:30 26 мая в Днепре прогремели взрывы. В Днепропетровской ОВА рассказали, что оккупанты попали в медицинское учреждение.
- Впоследствии мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что российская ракетная атака уничтожила филиал медучреждения, точнее – психбольницу. По его словам, никаких военных объектов вблизи больницы не было.
- Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Россия, вероятно, ударили по Днепру зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400. Тип ракеты уточняется.