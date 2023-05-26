У Дніпропетровській ОВА розповіли, що 16 поранених – перебувають у лікарні. Також постраждали двоє дітей.

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Що відомо про поранених медиків

Загалом через вранішній ракетний удар постраждала 31 людина, з них 16 –шпиталізовані. Серед поранених – 8 медпрацівників,
– розповів Сергій Лисак.

На жаль, загинули двоє чоловіків: 57 та 69 років. Перший – був у приміщенні ветеринарної клініки, його тіло дістали рятувальники. Другий – проходив повз місце атаки.

У Дніпропетровській ОВА уточнили, що російські загарбники пошкодили:

  • медичний заклад, ветеринарну лікарню;
  • спорткомплекс і навчальний заклад;
  • декілька багатоповерхівок та приватний будинок;
  • 12 автомобілів.

Росія атакувала Дніпро

  • Орієнтовно о 10:30 26 травня у Дніпрі пролунали вибухи. У Дніпропетровській ОВА розповіли, що окупанти влучили в медичний заклад.
  • Згодом мер Дніпрі Борис Філатов повідомив, що російська ракетна атака знищила філіал медзакладу, точніше – психіатричну лікарню. За його словами, жодних військових об'єктів поблизу лікарні не було.
  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія, ймовірно, вдарили по Дніпру зенітними керованими ракетами С-300 або С-400. Тип ракети уточнюється.