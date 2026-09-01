Выбитые окна и полностью сгоревшие автомобили: ужасающие последствия массированного удара по Борисполю

В ночь на 1 сентября российские оккупационные войска совершили очередную атаку беспилотниками по территории Киевской области, выбрав в качестве цели город Борисполь. Основной удар пришелся на густонаселенный жилой массив

Об этом сообщает телеканал "Киев24".

Что известно о последствиях удара по Борисполю?

Сила взрыва была настолько мощной, что в квартирах мирных жителей массово выбило окна, а также существенно повредило фасады и конструкции балконов. Сейчас весь двор перед домом превратился в сплошную зону разрушений, где среди обломков бетона и искореженного пластика разбросаны личные вещи людей, которые еще вчера мирно спали в своих домах.

Журналисты, работающие на месте происшествия, фиксируют катастрофические масштабы нанесенного ущерба.

Все эти оконные рамы буквально вылетели вместе с корнями. Видно, что на этих балконах остался весь мусор, все обломки, вещи людей, и они просто вынесены наружу. Все эти вещи упали во двор, и я буквально отмечу, что здесь весь двор усыпан как личными вещами людей, так и обломками, разным мусором,

– корреспондентка с места взрыва.

Она также отметила, что разрушительные последствия не ограничились лишь одним зданием. Взрывная волна нанесла значительный ущерб и расположенным рядом сооружениям, где в соседних домах также зафиксированы поврежденные балконы и выбитые стекла. Сразу после удара на придомовой территории вспыхнул масштабный пожар, который быстро охватил припаркованные транспортные средства.

В результате стремительного возгорания по меньшей мере пять легковых автомобилей сгорели дотла, превратившись в обугленный металлолом. Еще несколько машин, которые стояли чуть дальше от эпицентра пожара, получили серьезные механические повреждения, в частности, у них полностью выбило стекла.

Жители пострадавших домов были вынуждены срочно эвакуироваться на улицу, где сейчас развернута специальная палатка полиции. Правоохранители непрерывно работают с гражданами, помогая им оправиться от шока и официально фиксировать все последствия военного преступления.

Что сообщили в ГСЧС о последствиях российского террора?

По информации спасателей, в Борисполе в результате вражеской атаки повреждены жилые дома, магазин и объекты инфраструктуры. В одном из районов города загорелись три автомобиля – спасатели ликвидировали пожар на площади 50 квадратных метров. Также поврежден пятиэтажный многоквартирный дом и два частных дома. Спасатели эвакуировали 48 человек и деблокировали из-под завалов двух человек. Пострадали как минимум девять человек, среди них двое детей.

В другой части Борисполя загорелся грузовой автомобиль на территории инфраструктурного объекта, в результате чего было повреждено здание предприятия. Там погибли два человека, еще трое пострадали. Кроме того, повреждено помещение СТО, где погиб еще один человек. На местах работают спасатели и психологи ГСЧС.

Последствия российского удара по Борисполю / Фото ГСЧС

Напомним, в ночь на 1 сентября российские войска провели атаку на Киев. В результате удара погибли 8 человек, еще 5 пострадали, среди них 3 ребенка. Под ударом оказались жилая застройка и гражданская инфраструктура столицы.