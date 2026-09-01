Про це повідомляє телеканал "Київ24".

Що відомо про наслідки удару по Борисполю?

Сила вибуху була настільки потужною, що у квартирах мирних мешканців масово повибивало вікна, а також суттєво пошкодило фасади та конструкції балконів. Нині все подвір'я перед будинком перетворилося на суцільну зону руйнувань, де серед уламків бетону та понівеченого пластику розкидані особисті речі людей, які ще вчора мирно спали у своїх оселях.

Журналісти, які працюють на місці події, фіксують катастрофічні масштаби завданої шкоди.

Усі ці віконні рами, вони буквально разом із корінням повилітали. Бачимо, що оці балкони – там залишається все сміття, всі уламки, речі людей, і вони просто винесені назовні. Усі ці речі, вони попадали на подвір'я і буквально зазначу, що тут усе подвір'я всіяне як особистими речами людей, також уламками, різним сміттям,

– кореспондентка з місця удару.

Вона також зазначила, що руйнівні наслідки не обмежилися лише однією будівлею. Вибухова хвиля завдала значної шкоди і розташованим поруч спорудам, де у сусідніх будинках також зафіксовано пошкоджені балкони та вибиті шибки. Одразу після удару на прибудинковій території спалахнула масштабна пожежа, яка швидко охопила припарковані транспортні засоби.

Внаслідок стрімкого займання щонайменше п'ять легкових автомобілів вигоріли вщент, перетворившись на обвуглений металобрухт. Ще кілька машин, які стояли трохи далі від епіцентру пожежі, отримали серйозні механічні пошкодження, зокрема у них повністю вибило вікна.

Мешканці постраждалих будинків були змушені терміново евакуюватися на вулицю, де зараз розгорнуто спеціальний намет поліції. Правоохоронці безперервно працюють із громадянами, допомагаючи їм оговтатися від шоку та офіційно фіксувати всі наслідки воєнного злочину.

Що розповіли в ДСНС про наслідки російського терору?

За інформацією рятувальників, у Борисполі внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, магазин та об'єкти інфраструктури. В одному з районів міста загорілися три автомобілі – рятувальники ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Також пошкоджено п'ятиповерховий багатоквартирний будинок та два приватні будинки. Рятувальники евакуювали 48 людей і деблокували з-під завалів двох осіб. Постраждали щонайменше дев'ятеро людей, серед них двоє дітей.

В іншій частині Борисполя загорівся вантажний автомобіль на території інфраструктурного об'єкта та була пошкоджена будівля підприємства. Там загинули двоє людей, ще троє постраждали. Крім того, пошкоджено приміщення СТО, де загинула ще одна людина. На місцях працюють рятувальники та психологи ДСНС.

Наслідки російського удару по Борисполю / Фото ДСНС

Нагадаємо, у ніч проти 1 вересня російські війська атакували Київ. Унаслідок удару загинули 8 людей, ще 5 постраждали, серед них 3 дітей. Під ударом опинилися житлова забудова та цивільна інфраструктура столиці.