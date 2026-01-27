Удар России по Бродовскому району на Львовщине: угрожает ли здоровью загрязнение воздуха
- В Бродовском районе Львовской области зафиксировано незначительное превышение вредных веществ в воздухе после удара российских войск, но это не несет угрозы для здоровья.
- Специалисты Львовского областного центра продолжают мониторинг качества воздуха, а власть обещает обнародовать новые данные после обновления показателей.
Во вторник, 27 января, российские войска нанесли удар по Бродовскому району Львовской области. В селе Смелое и в Бродах фиксируют незначительное превышение некоторых вредных веществ в воздухе.
Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий объяснил, является ли загрязнение воздуха опасным для людей.
Смотрите также Россия атаковала объект инфраструктуры в Бродах: город охватил неприятный запах
Какое состояние воздуха сейчас?
По состоянию на 18:30 27 января в воздухе сел Смелое и Броды наблюдалось незначительное повышение концентраций оксида углерода, сернистого ангидрида и сажи.
В то же время по словам главы Львовской ОВА, это отклонение от нормы не несет угрозы для здоровья населения. Уровень диоксида азота, керосина и формальдегида, веществ, обычно образуются во время работы транспорта, котельных и процессов горения – допустимый.
Для постоянного мониторинга качества воздуха на месте происшествия продолжают работать специалисты Львовского областного центра контроля и профилактики болезней.
Новые данные власти обещают обнародовать сразу после обновления показателей.
Что известно об атаке на Львовщину 27 января?
27 января россияне впервые атаковали нефтепровод "Дружба" в Бродах, Львовской области. Власти сообщили о попадании вражеского беспилотника в объект критической инфраструктуры.
В результате чрезвычайной ситуации возникло задымление в результате сгорания нефтепродуктов. Однако радиационный фон остается в норме.
После атаки в городе отменили обучение в школах. Заведения перевели на дистанционное обучение как 27, так и 28 января. Детские сады же будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.