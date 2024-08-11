Отец с сыном приехали в гости на выходные из Киева: детали жуткого удара по Броварам

Ночью россияне ударили баллистикой по Киевской области. Обломки ракет разрушили частные дома. Под завалами одного из них погибли два человека.

Как сообщили Воздушные силы ночью противник запустил по Украине почти 60 дронов. Также он ударил 4 северокорейскими баллистическими ракетами. Одна из них унесла жизни двух человек в Броварском районе.

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Приехали в гости на выходные

Так, обломки этой ракеты разрушили ряд частных домов. Под завалами одного из них оказались 35-летний отец и его четырехлетний сын.

Как сообщают СМИ, мужчина с мальчиком гостили у бабушки с дедушкой. Они приехали на выходные из Киева. Еще один мальчик, вероятно старший сын, сейчас в больнице.

Пожилые супруги получили несложные травмы. После оказания помощи их отпустили домой.

Президент Зеленский отреагировал на трагедию. Он выразил соболезнования близким погибших. Также он призвал партнеров помочь Украине положить конец российскому террору. Для этого нашему государству нужен не только надежный воздушный щит, но и решения, которые снимут ограничения на "украинскую дальнобойность".