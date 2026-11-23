Россия совершила атаку на центр Киева: в Шевченковском районе горят автомобили и дом, есть раненый
Днем 23 ноября российские дроны провели атаку на столицу. Падение обломков зафиксировали в трех районах. В центре города загорелись автомобили и пятиэтажное здание, один житель получил ранения.
В Подольском районе столицы произошло предварительное попадание БПЛА в жилое здание. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, добавив, что экстренные службы уже направляются на место. В КМВА уточнили данные о пострадавших в результате российской атаки на столицу, отметив, что раненый иностранец является гражданином США. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки ранения получили три человека. Среди пострадавших есть иностранный гражданин. В Шевченковском районе пламя охватило первый этаж пятиэтажного дома, повреждены балконы. Из дома спасли двух человек, один житель получил травмы, сообщил мэр Виталий Кличко. Огонь от охваченных пламенем припаркованных автомобилей перекинулся на балконы соседнего дома, также было выбито много окон. По данным местных групп в соцсетях, одного пострадавшего взяла скорая помощь, пожар уже локализован. КМВА сообщила о падении обломков в Печерском районе, что привело к возгоранию легкового автомобиля. Городские власти сообщили о первых случаях возгорания автомобилей в центральной части города в результате отражения воздушной атаки. Обломки БПЛА привели к возгоранию транспортного средства на территории инфраструктурного объекта, туда направили спасателей.
В Подольском районе зафиксировано попадание дрона в жилой дом
Один из раненых в Киеве оказался гражданином США
Число пострадавших в столице возросло до трех человек
Огонь перекинулся на жилой дом, есть пострадавший
В Печерском районе пламя перекинулось на жилой дом
В Печерском районе загорелся автомобиль
В центре Киева упали обломки и загорелись автомобили
В Голосеевском районе произошел пожар на объекте, представляющем стратегическое значение
В Подольском районе столицы произошло предварительное попадание БПЛА в жилое здание. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, добавив, что экстренные службы уже направляются на место.
В КМВА уточнили данные о пострадавших в результате российской атаки на столицу, отметив, что раненый иностранец является гражданином США. Всем пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате российской атаки ранения получили три человека. Среди пострадавших есть иностранный гражданин.
В Шевченковском районе пламя охватило первый этаж пятиэтажного дома, повреждены балконы. Из дома спасли двух человек, один житель получил травмы, сообщил мэр Виталий Кличко.
Огонь от охваченных пламенем припаркованных автомобилей перекинулся на балконы соседнего дома, также было выбито много окон. По данным местных групп в соцсетях, одного пострадавшего взяла скорая помощь, пожар уже локализован.
КМВА сообщила о падении обломков в Печерском районе, что привело к возгоранию легкового автомобиля.
Городские власти сообщили о первых случаях возгорания автомобилей в центральной части города в результате отражения воздушной атаки.
Обломки БПЛА привели к возгоранию транспортного средства на территории инфраструктурного объекта, туда направили спасателей.
23 ноября в середине дня оккупанты вновь провели атаку на Киев с помощью беспилотников. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко, а также Киевская городская военная администрация.
Пожар в жилом доме в центре
Наибольшие разрушения понес Шевченковский район, где обломки упали в жилой зоне. По уточненным данным столичных властей, сначала произошло возгорание двух автомобилей, после чего пламя быстро перекинулось на первый этаж пятиэтажного жилого дома. Огнем и взрывной волной также были повреждены балконы со второго по четвертый этаж.
Спасатели эвакуировали и спасли из опасного здания двух человек. Одному жителю, получившему ранение, врачи оказывают неотложную помощь на месте.
Пожары в Голосеевском и Печерском районах
Помимо центральной части столицы, под ударом оказался и Голосеевский район. Там обломки вражеского беспилотника упали на территорию объекта критической инфраструктуры, в результате чего загорелись припаркованные транспортные средства.
Также возгорание одного автомобиля после падения обломков зафиксировали в Печерском районе Киева. В настоящее время все пожары локализуют сотрудники ГСЧС.