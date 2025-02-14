Сооружение, над которым работали инженеры 45 государств: чем опасен удар россиян по ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью атаковал саркофаг над разрушенным 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС. Это сооружение называется новый безопасный конфайнмент (НБК), объект укрытия, который был сооружен после аварии на ЧАЭС.

Об этом в эфире 24 Канала отметила независимый эксперт по ядерной энергетике Ольга Кошарная, напомнив, что так называемая арка была установлена в 2016 году, а ввели ее в эксплуатацию в 2020 году.

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Последствия от российского удара

Сооружение стоило 1,5 миллиарда евро. Участие в финансировании и проектировании объекта принимал ряд стран, в частности США.

"Это уникальное сооружение, над которым работали инженеры 45 государств. Эта оболочка состоит из внешнего и внутреннего слоев, между ними есть пространство, через которое циркулирует теплый воздух для того, чтобы не образовывался конденсат. Ведь НБК не отапливается, нужно было, чтобы вода не попадала внутрь помещения", – объяснила Кошарная.

Вследствие российской атаки, как рассказала эксперт, 2 слоя оболочки были разрушены, потеряна герметичность, соответственно туда будут попадать осадки. Кошарная отметила, что было повреждено дорогостоящее оборудование – краны, которые нужны для манипуляций, разбора нестабильных конструкций старого объекта укрытия, который был построен в 1986 году.

О радиационном фоне после удара по ЧАЭС

В ГСЧС сообщили, что радиационный фон в норме. Сейчас на промплощадке ЧАЭС зафиксировано 0,57 мкЗв/ч, что не превышает допустимых значений. Эксперт объяснила, что самое опасное место – под аркой, где старое здание объекта укрытия, там радиационный фон составляет в некоторых местах до 2000 мкЗв/ч.

Это демонстрирует, что это намеренная провокация накануне Мюнхенской конференции. Россия продуцирует ужасы, пугает мир, показывает, что нет красных линий. Это не первый акт ядерного терроризма со стороны России, потому что была оккупация этой зоны, оккупирована Запорожская АЭС, летают российские ракеты над рабочими АЭС,

– подчеркнула Кошарная.

Эксперт отметила, что Кремль действовал демонстративно, использовав фугасную боевую часть. Она объяснила, что если бы россияне ударили КАБом в ту часть, где размещен старый объект укрытия и где высокие радиоактивные материалы, то пыль поднялась бы в воздух и была бы угроза для территории Беларуси и России.

Сейчас радиационный фон, по словам Кошарной, может повыситься, но в пределах промышленной площадки ЧАЭС. Она прогнозирует, что будет принят алгоритм действий, чтобы отремонтировать поврежденную оболочку, но чтобы восстановить полностью все системы – надо сделать техническое инженерное решение, найти финансирование.